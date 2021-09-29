ПЕРЕДАЧА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЬЯ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ОПЛАТЫ ЕЕ СТОИМОСТИ
Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил Распоряжение о предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда.
Документ разработан в соответствии с ходатайством Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и заявлениям граждан Республики Абхазия об освобождении от оплаты стоимости при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда жилья, ранее предоставленного в связи с обладанием статуса репатриантов, добровольцев и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также их наследников.
30 репатриантам – участникам Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг. (из Турции, Иордании, Сирии, Аджарии и КЧР), награжденным различными боевыми наградами, или их вдовам, матерям и сестрам, предоставлены льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда.
Кроме того, право бесплатно получить в частную собственность жилье предоставлено двум добровольцам из КЧР, а также вдове и сыну еще двоих участников Отечественной войны народа Абхазии.
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