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Абхазия Информ

ПЕРЕДАЧА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЬЯ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ОПЛАТЫ ЕЕ СТОИМОСТИ

Новости Среда, 29 сентября 2021 16:25
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ПЕРЕДАЧА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЬЯ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ОПЛАТЫ ЕЕ СТОИМОСТИ

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил Распоряжение о предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда.

Документ разработан в соответствии с ходатайством Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и заявлениям граждан Республики Абхазия об освобождении от оплаты стоимости при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда жилья, ранее предоставленного в связи с обладанием статуса репатриантов, добровольцев и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также их наследников.

30 репатриантам – участникам Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг. (из Турции, Иордании, Сирии, Аджарии и КЧР), награжденным различными боевыми наградами, или их вдовам, матерям и сестрам, предоставлены льготы в виде полного освобождения от оплаты стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда.

Кроме того, право бесплатно получить в частную собственность жилье предоставлено двум добровольцам из КЧР, а также вдове и сыну еще двоих участников Отечественной войны народа Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 29 сентября 2021 16:51

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