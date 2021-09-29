ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Сухум. 29 сентября 2021. Абхазия-Информ. Члены правительства обсудили и утвердили Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022 год. Индикативный план основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2020 год и I квартал 2021года. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2022 год спрогнозирован в сумме 92 756 034,5 тыс. руб., в том числе в сельском хозяйстве 8 741 590,0 тыс. руб., во внешнеэкономической деятельности – 28 815 920,0 тыс. руб.

Прогнозные объемы производства в 2022 году, без учета сельского хозяйства, показателей внешнеэкономической деятельности и строительно-монтажных работ по Инвестпрограмме, составили 53 938 730,4 тыс. руб., что на 7,3% больше аналогичных показателей, запланированных на 2021 г., и на 26,3 % больше по сравнению с фактическими показателями 2020 года.



Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2022 год спрогнозирована в сумме 4 378 092,9 тыс. руб., что на 15% больше аналогичных показателей, запланированных на 2021 год, и на 14,8% больше по сравнению с фактическими показателями 2020 года.



Принято решение о передаче Республиканским унитарным предприятием Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия «Машино-технологическая станция Очамчырского района» экскаватора «ЭО-22-02» Администрации Очамчырского района. Ранее для сельскохозяйственных нужд района единицу техники регулярно арендовали на коммерческой основе.



Внесены изменения в Постановление Кабинета Министров от 7 августа 2020 года №90 «Об утверждении Положения о Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия». Поправками Минсоцобеспечения и демографической политики наделено правами собственника имущества в отношении следующих госучреждений: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Пенсионный фонд Республики Абхазия», «Фонд социального страхования Республики Абхазия», «Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов», «Служба социальной поддержки детей и семьи».

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.





