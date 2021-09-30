В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

В этом году в связи с осложнением эпидемиологической ситуации массовые празднования отменены. Исключение составляют церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

Сухум. 30 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. Почтить память погибших на полях сражений и возложить цветы к Мемориалу в Парке Славы пришли участники Отечественной войны народа Абхазии, родственники павших воинов, руководители государства, члены парламента и правительства, представители общественности, различных партий и движений, студенты и школьники.

Памятные мероприятия в честь 28-ой годовщины Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов проходят во всех районах и городах республики с соблюдением санитарных норм.

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30 сентября – главный государственный праздник народа Абхазии. В истории нашей страны это знаковый день знаменующий окончание грузино-абхазской войны.

28 лет назад бойцы Абхазской армии вышли к берегу приграничной реки Ингур и водрузили там абхазский флаг. Война, длившаяся 413 дней и ночей, завершилась полным освобождением республики от войск Госсовета Грузии.

В Абхазии практически нет ни одной семьи, где бы этот праздник не отмечали со слезами на глазах.

С абхазской стороны в войне принимали участие 12 тысяч человек, во время боевых действий погибли 3,5 тысячи человек, порядка 5 тысяч получили ранения, более 200 человек числятся пропавшими без вести.





