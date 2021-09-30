 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

Новости Четверг, 30 сентября 2021 12:47
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 30 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День Победы и Независимости. Почтить память погибших на полях сражений и возложить цветы к Мемориалу в Парке Славы пришли участники Отечественной войны народа Абхазии, родственники павших воинов, руководители государства, члены парламента и правительства, представители общественности, различных партий и движений, студенты и школьники.

В этом году в связи с осложнением эпидемиологической ситуации массовые празднования отменены. Исключение составляют церемонии возложения цветов в Парке Славы в Сухуме, к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

Памятные мероприятия в честь 28-ой годовщины Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов проходят во всех районах и городах республики с соблюдением санитарных норм.

***

30 сентября – главный государственный праздник народа Абхазии. В истории нашей страны это знаковый день знаменующий окончание грузино-абхазской войны.

28 лет назад бойцы Абхазской армии вышли к берегу приграничной реки Ингур и водрузили там абхазский флаг. Война, длившаяся 413 дней и ночей, завершилась полным освобождением республики от войск Госсовета Грузии.

В Абхазии практически нет ни одной семьи, где бы этот праздник не отмечали со слезами на глазах.

С абхазской стороны в войне принимали участие 12 тысяч человек, во время боевых действий погибли 3,5 тысячи человек, порядка 5 тысяч получили ранения, более 200 человек числятся пропавшими без вести.



Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 сентября 2021 12:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.