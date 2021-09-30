ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит аҧсуа жәлар ыҟазааразы аҧсра иазцоз ҳветеранцәа, урҭ ирыдгылаз, хатәгәаҧхарала иаҳзааз, иара убас егьырҭ амилаҭқәа рхаҭарнакцәа.

Хашҭра ақәӡам урҭ рфырхаҵара, ргәымшәара, реидгылара! Иахьа, Аҧсны еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла аҿиарамҩа иқэлартэ аҭагылазаашьа амоуп. Убри зегьы зыбзоуроу, ҳаҭыр зқәу сыуаажәлар, шәара шәоуп.

Ҳара иҳамоуп ҳзықәгәыӷша аҿар! Х,ҳәынҭқарра иаҵеицәа хьӡырҳәагақәаны иҟалааит! Ирацәахааит шәгәы шьҭызхша, уаҵәтәи амш агәрагара шәызҭаша ахҭысқәа, шәыҩнаҭақәа агәырӷьа-ччара агымзаит.

Ҳаҭыр зқәу сыуаажәлар, Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа, ҳаҧсадгьыл Аҧсны зхы ақәызҵаз ҳаибашьцәа – фырхацәа рҭаацәа, гәык-ҧсык ала ишәыдысныҳәалоит Аиааиреи Ахьыҧшымреи рымш.

Нагӡара рықәзааит Аҧсни аҧсуа жәлари!

Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии! Поздравляю вас с Днем Победы и независимости!

28 лет назад народ Абхазии ценой неимоверных усилий и огромных жертв отстоял свое право на жизнь и свободу и доказал, в первую очередь самим себе, что наша сила в единстве.

Измученные войной и разрухой, пережили многолетнюю блокаду и международное эмбарго.

Мы не единственные в мире, кто перенес такие тяготы, но мы одни из немногих, кому удалось приступить к созданию полноценного развивающегося государства. День Победы и Независимости – праздник, который приходит в каждый дом Абхазии. Среди нас нет семьи, что не понесла потери или тяготы войны. Память о тех, кто пал за Родину, и не остался равнодушным и пришел к нам на помощь навсегда останется в памяти абхазского народа. Это праздник не только жителей нашей республики, но и многочисленных семей добровольцев из Республик Северного Кавказа Российской Федерации, других стран.

Такая высокая цена свободы требует от нас сегодня такой же самоотдачи и консолидации для решения новых задач, направленных на развитие нашего государства.

Дорогие соотечественники, мы обязаны сделать все для того, чтобы мирная Абхазия процветала.

Желаю ежедневных побед в строительстве независимого абхазского государства.

Мира и благополучия каждой семье! Да здравствует Независимая Абхазия!