 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Четверг, 30 сентября 2021 13:06
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 30 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в торжественной обстановке принял президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

В честь приезда главы Южной Осетии был выстроен почетный караул.

Аслан Бжания поблагодарил Анатолия Бибилова за приезд в столь важный для Абхазии день.

«Этот день важный для народа Абхазии и для народов Северного Кавказа, а также наших братьев из Южной Осетии. В этот день Вы с нами и это дорогого стоит. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо за ваш приезд!» – сказал Аслан Бжания.

Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с главным праздником страны – Днем Победы и Независимости.

«Без сомнения, День Победы – большой праздник, в то же самое время этот праздник связан с трагическими событиями, с потерей близких, родных, но, тем не менее, это праздник Победы в Отечественной войне. Хочу поздравить в вашем лице весь абхазский народ и пожелать побед во всем, во всех направлениях развития вашего государства», – сказал Бибилов.

Главы республик обменялись памятными подарками. Президент Абхазии подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож, сделанный художником Тимуром Дзидзария.

Бибилов подарил Бжания икону Святого Георгия.

«У нас в Осетии Святой Георгий считается покровителем мужчин, воинов. К этой категории относитесь Вы и абхазские мужчины, которые отстояли свою землю!» – сказал президент РЮО.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 30 сентября 2021 13:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 165 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.