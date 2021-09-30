ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

«Этот день важный для народа Абхазии и для народов Северного Кавказа, а также наших братьев из Южной Осетии. В этот день Вы с нами и это дорогого стоит. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо за ваш приезд!» – сказал Аслан Бжания.

Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с главным праздником страны – Днем Победы и Независимости.

«Без сомнения, День Победы – большой праздник, в то же самое время этот праздник связан с трагическими событиями, с потерей близких, родных, но, тем не менее, это праздник Победы в Отечественной войне. Хочу поздравить в вашем лице весь абхазский народ и пожелать побед во всем, во всех направлениях развития вашего государства», – сказал Бибилов.

Главы республик обменялись памятными подарками. Президент Абхазии подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож, сделанный художником Тимуром Дзидзария.

Бибилов подарил Бжания икону Святого Георгия.

«У нас в Осетии Святой Георгий считается покровителем мужчин, воинов. К этой категории относитесь Вы и абхазские мужчины, которые отстояли свою землю!» – сказал президент РЮО.

Об этом сообщает сайт главы государства.