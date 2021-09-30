ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 30 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в торжественной обстановке принял президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
В честь приезда главы Южной Осетии был выстроен почетный караул.
Аслан Бжания поблагодарил Анатолия Бибилова за приезд в столь важный для Абхазии день.
«Этот день важный для народа Абхазии и для народов Северного Кавказа, а также наших братьев из Южной Осетии. В этот день Вы с нами и это дорогого стоит. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо за ваш приезд!» – сказал Аслан Бжания.
Анатолий Бибилов поздравил народ Абхазии с главным праздником страны – Днем Победы и Независимости.
«Без сомнения, День Победы – большой праздник, в то же самое время этот праздник связан с трагическими событиями, с потерей близких, родных, но, тем не менее, это праздник Победы в Отечественной войне. Хочу поздравить в вашем лице весь абхазский народ и пожелать побед во всем, во всех направлениях развития вашего государства», – сказал Бибилов.
Главы республик обменялись памятными подарками. Президент Абхазии подарил Анатолию Бибилову традиционный абхазский нож, сделанный художником Тимуром Дзидзария.
Бибилов подарил Бжания икону Святого Георгия.
«У нас в Осетии Святой Георгий считается покровителем мужчин, воинов. К этой категории относитесь Вы и абхазские мужчины, которые отстояли свою землю!» – сказал президент РЮО.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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