ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 165 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 30 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 сентября проведено у 582 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 165 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 16, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 75 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В российском военном госпитале скончалась женщина 1951 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27775 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22680 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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