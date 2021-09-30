ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 165 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 30 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 сентября проведено у 582 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 165 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 16, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 75 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.