ИНЦИДЕНТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. 30 сентября 2021 года, примерно в 22 часа 15 минут в городе Сухум, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамович 26.06.1983 года рождения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Rina» на Набережной Махаджиров, осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан из раннее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия - пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм, снаряженного патронами к нему в количестве 9 штук аналогичного калибра, произвел 5 выстрелов в воздух.

Далее в результате его преступных действий при вышеизложенных обстоятельствах при виде сотрудников милиции проявил явную агрессию по отношению к последним, на законные требования о выдаче указанного огнестрельного оружия отказался. После чего в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся.

В ходе производства осмотра места происшествия у входа в ресторан «Rina» были обнаружены и изъяты 5 стрелянных гильз калибра 9мм, а также на территории прилегающей к Набережной Махаджиров по улице Когония был обнаружен и изъят пистолет конструкции «Glock» калибра 9х19мм со снаряженным магазином с патронами в количестве 4 штук калибра 9мм, которые были упакованы в соответствующие конверты опечатанные оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенные подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя.

Согласно ответу из УОБ МВД Республики Абхазия, пистолет системы «Glock» зарегистрирован бессрочно за гражданином Кокая Гарри Гурамовичем, поставлен на учет 05 марта 2020 года.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.