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Абхазия Информ

ИНЦИДЕНТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Новости Суббота, 02 октября 2021 01:23
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ИНЦИДЕНТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. 30 сентября 2021 года, примерно в 22 часа 15 минут в городе Сухум, депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамович 26.06.1983 года рождения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Rina» на Набережной Махаджиров, осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан из раннее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия - пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм, снаряженного патронами к нему в количестве 9 штук аналогичного калибра, произвел 5 выстрелов в воздух.

Далее в результате его преступных действий при вышеизложенных обстоятельствах при виде сотрудников милиции проявил явную агрессию по отношению к последним, на законные требования о выдаче указанного огнестрельного оружия отказался. После чего в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся.

В ходе производства осмотра места происшествия у входа в ресторан «Rina» были обнаружены и изъяты 5 стрелянных гильз калибра 9мм, а также на территории прилегающей к Набережной Махаджиров по улице Когония был обнаружен и изъят пистолет конструкции «Glock» калибра 9х19мм со снаряженным магазином с патронами в количестве 4 штук калибра 9мм, которые были упакованы в соответствующие конверты опечатанные оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенные подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя.

Согласно ответу из УОБ МВД Республики Абхазия, пистолет системы «Glock» зарегистрирован бессрочно за гражданином Кокая Гарри Гурамовичем, поставлен на учет 05 марта 2020 года.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 02 октября 2021 01:29

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