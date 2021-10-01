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Абхазия Информ

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ОБСТРЕЛЯЛ ЗДАНИЕ МВД

Новости Суббота, 02 октября 2021 01:29
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ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ОБСТРЕЛЯЛ ЗДАНИЕ МВД

Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. 01 октября 2021 года, примерно в 00 часов 10 минут в городе Сухум, депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмасхан Зурабович 1986 года рождения на служебной автомашине марки «Hyundai» в кузове черного цвета за регистрационным государственным знаком А029АА-АВН подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД Республики Абхазия по улице Академика Марра со стороны берега моря. 

Выйдя из салона указанной автомашины, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции «Калашникова» предположительно калибра 5,45 мм, выкрикивая содержащие не нормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба А. З. произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В ходе производства осмотра места происшествия у входных ворот МВД Республики Абхазия по улице Академика Марра обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,45 мм, которые были упакованы в белый бумажный конверт, опечатанный оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенный подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

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