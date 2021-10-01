ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 27848 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 1 октября проведено у 262 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 73 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 15, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.