ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 27848 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 1 октября проведено у 262 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 73 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 15, 2 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27848 человек. Зарегистрировано 417 летальных случаев. Выздоровели 22680 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.