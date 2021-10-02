 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ЗАДЕРЖАЛИ ПАРТИЮ НЕЗАКОННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Суббота, 02 октября 2021 15:02
Оцените материал
(0 голосов)
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ЗАДЕРЖАЛИ ПАРТИЮ НЕЗАКОННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль «ГАЗ 3110», следовавший из Республики Абхазия в Россию.

Таможенную декларацию водитель не подавал, на вопрос инспектора о наличии товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, ответил отрицательно.  

Автомобиль, вызвавший подозрение, был направлен на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).

По результатам осмотра в ходе таможенного досмотра автомобиля таможенниками был обнаружен необычный тайник. От бензобака по низу кузова проходили металлические трубки, идущие к двигателю машины. После демонтажа одной из трубок, идущей от бензобака, из него полилась жидкость прозрачного цвета с резким запахом спирта. Общий объем изъятой жидкости составил 61,5 литра.

В ходе опроса, водитель признался, что перевозит спирт, который приобрел в Абхазии для собственных нужд. Зная о существующих ограничениях по ввозу алкогольной продукции, он решил его спрятать. Предприимчивый владелец авто, чтобы провезти спирт незамеченным решил им «заправить» машину. Для этого, по его словам, он приобрел новый бензобак, в который залил жидкость сверху через отверстие крепления датчика уровня топлива. А канистра с бензином находилась в полости под лобовым стеклом, металлическая трубка которой была выведена в моторный отсек для соединения с бензонасосом. Этот хитрый механизм не помог мужчине обойти закон.

В действиях гражданина выявлены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст.16.1 КоАП России (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств). Товар изъят, образцы направлены на таможенную экспертизу в ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону. Проводится расследование.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 02 октября 2021 15:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 27848 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.