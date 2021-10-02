НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ЗАДЕРЖАЛИ ПАРТИЮ НЕЗАКОННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Таможенную декларацию водитель не подавал, на вопрос инспектора о наличии товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, ответил отрицательно.

По результатам осмотра в ходе таможенного досмотра автомобиля таможенниками был обнаружен необычный тайник. От бензобака по низу кузова проходили металлические трубки, идущие к двигателю машины. После демонтажа одной из трубок, идущей от бензобака, из него полилась жидкость прозрачного цвета с резким запахом спирта. Общий объем изъятой жидкости составил 61,5 литра.

В ходе опроса, водитель признался, что перевозит спирт, который приобрел в Абхазии для собственных нужд. Зная о существующих ограничениях по ввозу алкогольной продукции, он решил его спрятать. Предприимчивый владелец авто, чтобы провезти спирт незамеченным решил им «заправить» машину. Для этого, по его словам, он приобрел новый бензобак, в который залил жидкость сверху через отверстие крепления датчика уровня топлива. А канистра с бензином находилась в полости под лобовым стеклом, металлическая трубка которой была выведена в моторный отсек для соединения с бензонасосом. Этот хитрый механизм не помог мужчине обойти закон.

В действиях гражданина выявлены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст.16.1 КоАП России (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств). Товар изъят, образцы направлены на таможенную экспертизу в ЦЭКТУ г. Ростов-на-Дону. Проводится расследование.