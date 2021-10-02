ДМИТРИЙ ДБАР: ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!

Мною было принято решение выехать туда незамедлительно, потому что в данный момент там, в ресторане «Дольче Вита», находилась делегация из Южной Осетии во главе с президентом Бибиловым, с президентом РА Асланом Бжания.

«Вечером 30 сентября поступил сигнал о том, что на Набережной Махаджиров, на площади С.В. Багапш производятся выстрелы из огнестрельного оружия.

После моего приезда на место, примерно через 3-5 минут, стрельба повторилась.

Мной была принято решение выйти из помещения, подойти к людям, откуда было производилась стрельба. Они – несколько человек, находились на площади С.В. Багапш.

Я непосредственно обратился к людям и спросил: кто производил выстрелы?, на что депутат Г.Кокая ответил, что выстрелы производил он.

Видя нетрезвое состояние депутата парламента я попросил его, чтобы он сдал оружие, которое находилось при нем, на что получил отказ.

Несколько раз поступила просьба к депутату отдать пистолет и, что завтра мы уже разберемся по факту происшествия, но он повторно отказался отдать оружие. После этого сотрудники органов ВД попытались забрать у него оружие, на что последовала нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам. Естественно, неприятно, что в данном инциденте участвовали ветераны войны – мы с глубочайшим уважением относимся к ветеранам войны села Адзюбжа, но неправомерные действия, которые совершал депутат парламента, мы обязаны были пресечь.

30 сентября – праздник, по Набережной ходят дети, два президента находятся на данном месте. Ни в коем случае там не должна была происходить беспорядочная стрельба. Пистолет и гильзы изъяты и, надеемся, что будет дана правовая оценка.

МВД будет готово оказать и финансовую и медпомощь пострадавшим ветеранам войны в полном объеме. Я говорю об этом официально.

После данного инцидента с 2 до 3 часов ночи еще один депутат парламента, на своем служебном автотранспорте подъехал к зданию МВД и произвел несколько выстрелов из автоматического оружия 5,45 в сторону здания. Как только доследственная проверка закончится, мы опубликуем его данные.

Я читал обращения жителей села Адзюбжа и хотел бы обратиться к народу…

Я несколько раз, когда давал интервью говорил, что не буду выбирать между депутатом парламента, министром, ветераном войны и если совершаются противоправные действия, то мы будем пресекать это по закону.

Хочет народ иметь такого министра ВД, который будет выбирать кто стреляет в общественном месте – депутат парламента или обычный крестьянин? Нужно чтобы его сразу задерживали, если он совершал противоправные действия?

Для меня, я считаю, такого выбора не должно быть!

Депутаты парламента, в первую очередь, занимаются законотворчеством. По тем законам, которые они пишут и принимают, работает и правоохранительная система.

Они должны быть эталоном и должны соблюдать закон в первую очередь. Это мое мнение.

Я считаю, что невзирая на чин, несмотря на то, что он министр или депутат – закон для всех должен быть один для всех!»