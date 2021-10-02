ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ИНЦИДЕНТАМ С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КОКАЯ И АРДЗИНБА

Сухум. 2 октября 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата Народного Собрания Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича, имевшего место 30 сентября 2021 года примерно в 22:10 часов в городе Сухум на Набережной Махаджиров, напротив ресторана «Rina».

В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия, прибывших на место происшествия.

Кроме того, прокуратурой города Сухум проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания Министерства внутренних дел, имевшего место 30 сентября 2021 года примерно в 00:10 час в городе Сухум по ул.Академика Марра.

По предварительным данным оперативных служб выстрелы произведены депутатом Народного Собрания Республики Абхазия Ардзинба Алмасханом Зурабовичем, подъехавшим на служебном транспортном средстве.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.