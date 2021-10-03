ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Аслан Бжания отметил, что прервал рабочий визит в Москву, где у него был запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновников. «Стало очевидно, что ситуация, которая возникала вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательные формы. Я прервал свою рабочую поездку для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло», – сказал Бжания.

Совещание посвящалось инциденту, произошедшему 30 сентября на Набережной Махаджиров между депутатом парламента, ветеранами и МВД.

При этом он отметил, что инцидент получил негативный резонанс за пределами Абхазии, ведущие российские издания неоднократно писали об этом.

«Надо принять все необходимые меры, чтобы в этом инциденте была установлена истина. К вопросу необходимо подойти объективно», – сказал глава государства.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар попросил главу государства освободить его от занимаемой должности на время следствия.

«Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично», – заявил Дбар.

Слова министра поддержал и первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Он отметил, что это положительно скажется на объективном ходе расследования и установления истины. Он также доложил, что следственное управление Генпрокуратуры проводит процессуальную проверку по факту инцидента на набережной.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначен ряд экспертиз. По итогам проведения всех мероприятий будет принято объективное решение», – сказал Квициния.

Президент поддержал предложение министра внутренних дел и попросил подготовить соответствующий документ. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет заместитель министра Руслан Ажиба.

В завершение совещания президент поручил начальнику ГСО и правоохранительным органам усилить меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и комплекса правительственных зданий.

«Вы знаете о том, что завтра будет заседание парламента, необходимо сделать так, чтобы уважаемые депутаты имели возможность работать в спокойном режиме. Необходимо сделать так, чтобы было исключено всякое давление на парламент, как на ведущую ветвь власти», – подчеркнул Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт главы государства.