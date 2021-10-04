АСЛАН БЖАНИЯ: ПРОКУРАТУРА ДАСТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, И МЫ БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕГО РАМКАХ

«Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам», – подчеркнул он.



Президент Аслан Бжания сообщил, что восстановлением истины занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта вчера было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки.



«Речь идет о должностных лицах, с одной стороны, и ветеранах и депутате парламента, с другой. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившимся. Я в это время находился с рабочей поездкой в Москве по нашим государственным делам. Я прилетел, и вы знаете, какое решение было принято вчера. Я пошел на это с тем, чтобы не возникало разговоров о том, что мы не хотим объективного расследования», – сказал глава государства.



Он отметил, что правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания.



«У меня, как у президента, нет другого института, кому я должен довериться, в данном случае кроме прокуратуры», – сказал Бжания.

Он также подчеркнул, что «этот крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать».



Президент отметил, что он, как глава государства должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом».

«Милицию надо воспитывать, создавать. У нас недавно был случай в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. Если у нас не будет милиции и прокуратуры, если они не будут работать, то у нас не будет государства», – сказал президент.



Бжания также подчеркнул, что в этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой.



«Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос», – сказал президент, обращаясь к пришедшим.

Об этом сообщает сайт главы государства.