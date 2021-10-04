 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ УЧЕНИЯМИ В ГРУЗИИ

Новости Понедельник, 04 октября 2021 17:45
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ УЧЕНИЯМИ В ГРУЗИИ

Сухум. 4 октября 2021. Абхазия-Информ. 4 октября текущего года в Грузии начались международные военные учения Enternity-2021, с участием военнослужащих из Азербайджана и Турции. По имеющейся информации, в ходе учений военнослужащие трех стран выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов. Учения продлятся до 8 октября.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает проведение подобных военных учений как опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии.

Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку.

Не могут ввести в заблуждение и заявленные цели подобных военных учений. Из опыта недавнего прошлого хорошо известно, какими заявлениями порой прикрывали военные приготовления – когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться «охрана региональных экономических проектов».

В Грузии не должны забывать, что такая лихорадочная военная активность в любой момент может привести к непредсказуемым последствиям и создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности.

В Республике Абхазия не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 04 октября 2021 17:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: ПРОКУРАТУРА ДАСТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, И МЫ БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕГО РАМКАХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.