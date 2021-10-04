КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ УЧЕНИЯМИ В ГРУЗИИ

Сухум. 4 октября 2021. Абхазия-Информ. 4 октября текущего года в Грузии начались международные военные учения Enternity-2021, с участием военнослужащих из Азербайджана и Турции. По имеющейся информации, в ходе учений военнослужащие трех стран выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов. Учения продлятся до 8 октября. Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает проведение подобных военных учений как опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии.

Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку.



Не могут ввести в заблуждение и заявленные цели подобных военных учений. Из опыта недавнего прошлого хорошо известно, какими заявлениями порой прикрывали военные приготовления – когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться «охрана региональных экономических проектов».



В Грузии не должны забывать, что такая лихорадочная военная активность в любой момент может привести к непредсказуемым последствиям и создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности.



В Республике Абхазия не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан.