АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Перед новым поколением стоят сложные задачи, растут требования к уровню образования и профессиональным возможностям. Поэтому повышается и ответственность школьного учителя. Детям необходимо привить важнейшие навыки, способность самостоятельно мыслить, принимать решения, быть ответственными; развивая дарования каждого ребенка, помочь ему сориентироваться в выборе будущей профессии.



У нашей страны много нерешенных проблем, перед нами стоят судьбоносные цели - построить самодостаточное государство, государство успешного общества. Именно поэтому на плечах абхазских учителей лежит особая ответственность.



Серьезным препятствием устойчивому образовательному процессу стала затянувшаяся эпидемия коронавирусной инфекции. И в этой связи к вашим основным обязанностям прибавились дополнительные хлопоты - заботиться о здоровье учеников.



Мы верим, что абхазские учителя справятся с возложенной на них миссией, верим в ваш талант, терпение и абсолютную преданность избранной профессии. И будем прилагать все усилия, чтобы труд учителя был по достоинству оценен государством.



В этот особенный для всех поколений праздник каждый из нас с теплотой в сердце вспоминает своего первого учителя, своих наставников, благодарность к которым мы храним всю свою жизнь.



Спасибо вам! Пусть благополучие и здоровье царят в ваших семьях».