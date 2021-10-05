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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Вторник, 05 октября 2021 15:40
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 5 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил работников сферы образования с Днём учителя.

«Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы открываете мир знаний, мир науки, обучаете не только грамоте, но помогаете познать жизнь.

Перед новым поколением стоят сложные задачи, растут требования к уровню образования и профессиональным возможностям. Поэтому повышается и ответственность школьного учителя. Детям необходимо привить важнейшие навыки, способность самостоятельно мыслить, принимать решения, быть ответственными; развивая дарования каждого ребенка, помочь ему сориентироваться в выборе будущей профессии.

У нашей страны много нерешенных проблем, перед нами стоят судьбоносные цели - построить самодостаточное государство, государство успешного общества. Именно поэтому на плечах абхазских учителей лежит особая ответственность.

Серьезным препятствием устойчивому образовательному процессу стала затянувшаяся эпидемия коронавирусной инфекции. И в этой связи к вашим основным обязанностям прибавились дополнительные хлопоты - заботиться о здоровье учеников.

Мы верим, что абхазские учителя справятся с возложенной на них миссией, верим в ваш талант, терпение и абсолютную преданность избранной профессии. И будем прилагать все усилия, чтобы труд учителя был по достоинству оценен государством.

В этот особенный для всех поколений праздник каждый из нас с теплотой в сердце вспоминает своего первого учителя, своих наставников, благодарность к которым мы храним всю свою жизнь.

Спасибо вам! Пусть благополучие и здоровье царят в ваших семьях».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 05 октября 2021 15:43

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