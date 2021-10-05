КЬАРАЗАА СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ КОКАЯ И АРДЗИНБА

Расследование Генеральной прокуратуры должно быть проведено в таких условиях, чтобы объективность его результатов ни у кого не вызывало сомнений. Именно этим соображением руководствовался министр внутренних дел Дмитрий Дбар, обращаясь к президенту с просьбой о временном отстранении его от должности на период проведения следствия.

Сухум. 5 октября 2021. Абхазия-Информ. Республиканская общественная организация «Кьаразаа» обращается к спикеру Народного Собрания в ближайшее время поставить вопрос о лишении неприкосновенности депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Это необходимо для объективного изучения всех обстоятельств инцидента, имевшего место 30 сентября 2021 года на площади им. С. В. Багапш.

Отказ о временном сложении депутатской неприкосновенности со стороны парламентариев Г. Кокая и А. Ардзинба мы будем рассматривать, как давление на следствие и нежелание раскрывать всех обстоятельств происшедшего.

Для работников Генеральной прокуратуры устное заявление депутатов о готовности сотрудничать не может служить законным основанием для допроса и проведения других следственных мероприятий в отношении депутатов Народного Собрания.

Настаиваем на том, чтобы на период проведения следственных мероприятий на граждан Кокая и Ардзинба не распространялось действие статьи 39 Конституции Республики Абхазия, и Народное Собрание, как высший законодательный орган страны должен сделать все необходимое, чтобы расследование проходило в соответствии с Законом.

Мы также обращаемся к тем, кто пытается представить офицеров МВД, как людей далеких от понимания значимости Дня Победы и роли наших дорогих ветеранов. Все они являются детьми ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., у некоторых из них отцы погибли героически сражаясь за Свободу Родины. Просили бы уважать их память, прежде чем не дожидаясь результатов расследования обвинять их сыновей во всех смертных грехах.

Если мы строим государство, то Закон должен быть превыше всего и равен для всех.