 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КЬАРАЗАА СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ КОКАЯ И АРДЗИНБА

Новости Вторник, 05 октября 2021 17:46
Оцените материал
(0 голосов)
КЬАРАЗАА СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ КОКАЯ И АРДЗИНБА

Сухум. 5 октября 2021. Абхазия-Информ. Республиканская общественная организация «Кьаразаа» обращается к спикеру Народного Собрания в ближайшее время поставить вопрос о лишении неприкосновенности депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Это необходимо для объективного изучения всех обстоятельств инцидента, имевшего место 30 сентября 2021 года на площади им. С. В. Багапш.

Расследование Генеральной прокуратуры должно быть проведено в таких условиях, чтобы объективность его результатов ни у кого не вызывало сомнений. Именно этим соображением руководствовался министр внутренних дел Дмитрий Дбар, обращаясь к президенту с просьбой о временном отстранении его от должности на период проведения следствия.

Отказ о временном сложении депутатской неприкосновенности со стороны парламентариев Г. Кокая и А. Ардзинба мы будем рассматривать, как давление на следствие и нежелание раскрывать всех обстоятельств происшедшего.

Для работников Генеральной прокуратуры устное заявление депутатов о готовности сотрудничать не может служить законным основанием для допроса и проведения других следственных мероприятий в отношении депутатов Народного Собрания.

Настаиваем на том, чтобы на период проведения следственных мероприятий на граждан Кокая и Ардзинба не распространялось действие статьи 39 Конституции Республики Абхазия, и Народное Собрание, как высший законодательный орган страны должен сделать все необходимое, чтобы расследование проходило в соответствии с Законом.

Мы также обращаемся к тем, кто пытается представить офицеров МВД, как людей далеких от понимания значимости Дня Победы и роли наших дорогих ветеранов. Все они являются детьми ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., у некоторых из них отцы погибли героически сражаясь за Свободу Родины. Просили бы уважать их память, прежде чем не дожидаясь результатов расследования обвинять их сыновей во всех смертных грехах.

Если мы строим государство, то Закон должен быть превыше всего и равен для всех.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 05 октября 2021 17:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.