ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 156 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 672 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 156 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.