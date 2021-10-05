ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 156 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 5 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 672 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 156 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 82 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28276 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23150 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.