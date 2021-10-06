ПЛАН ГТК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 139%

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. В сентябре 2021 г. таможенными органами начислено 284,7 млн руб., при плане в размере 163,6 млн руб. контрольный показатель за данный период выполнен на 174%.

По итогам 9 месяцев сумма начислений таможенных платежей составило 1 млрд 954,4 млн руб. План за 9 месяцев 2021 г. в размере 1 млрд.407,3 млн руб. выполнен на 139% (+ 547,1 руб.).

Сумма начислений таможенных платежей за 9 месяцев 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 665,0 млн руб., а в сравнении с 2019 г. увеличение на 619,0 млн руб.