ГОД НАЗАД В ДАМАСКЕ БЫЛО ОТКРЫТО ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ

Этот день для нашей страны и нашего Государства является знаменательным и историческим днём.

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось год со дня учреждения Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике.

Взаимоотношения с братской Сирийской Арабской Республикой во все времена для наших народов являлось одной из главных моментов Абхазии, сегодня наши страны и наши народы едины.

Дипломатическое ведомство Абхазии в Сирии проводит активную работу по налаживанию внешнеполитических взаимоотношений с другими государствами а так-же укрепление межгосударственных отношений между Абхазией и Сирией во всех направлениях.

Посольство Абхазии в Сирии во благо развития нашего Государственного суверенитета будет делать всё для развития и укрепления внешнеполитических связей.