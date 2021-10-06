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Абхазия Информ

ГОД НАЗАД В ДАМАСКЕ БЫЛО ОТКРЫТО ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ

Новости Среда, 06 октября 2021 16:11
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ГОД НАЗАД В ДАМАСКЕ БЫЛО ОТКРЫТО ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось год со дня учреждения Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике.

Этот день для нашей страны и нашего Государства является знаменательным и историческим днём.

Взаимоотношения с братской Сирийской Арабской Республикой во все времена для наших народов являлось одной из главных моментов Абхазии, сегодня наши страны и наши народы едины.

Дипломатическое ведомство Абхазии в Сирии проводит активную работу по налаживанию внешнеполитических взаимоотношений с другими государствами а так-же укрепление межгосударственных отношений между Абхазией и Сирией во всех направлениях.

Посольство Абхазии в Сирии во благо развития нашего Государственного суверенитета будет делать всё для развития и укрепления внешнеполитических связей.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Среда, 06 октября 2021 16:22

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