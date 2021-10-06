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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ И ГАГРЦЕВ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ

Новости Среда, 06 октября 2021 16:13
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ И ГАГРЦЕВ С ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРЫ

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания поздравил с 29-ой годовщиной со Дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

Ҳаҭыр зқәу Гаграа, ҳаҭыр зқәу Аҧсны атәылауаа!

Гәык-ҧсык ала ишәыдысныҳәалоит ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа рҟынтәи Гагра ахы иақәиҭтәуижьҭеи 29 шықәса аҵра амш.Ари арырцхә Аҧсны аҭоурых адаҟьақәа рҿы наунагӡа иаанхоит. Ахә ашьара уадаҩуп Арбџьар мчқәа Аиааира агараҿы ирылдыршаз. Ари ахҭыс ҟалеит 1992ш.жьҭаарамза 6 рзы. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы аҧхьаҟатәи Аиааира агара иашьагәыҭхеит,

ҳауаажәлар ргәамч шьҭнахит, аӷа ҳҿаҧхьа дшымчыдаз шьақәнарӷәӷәеит.

Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа рҿаҧхьа ҳхырхәоит. Афырхацәа ргәалашәара лаша еснагь иҳацуп, иҭабуп ҳәа раҳҳәоит анацәеи абацәеи , аамҭа уадаҩ аҧышәара ахысра зылшаз, агәаҟра ӷәӷәа зхызгаз.

Абри аныҳәа амш азы Гагра араион атәылауаа ирзеиӷьасшьоит аҿиара, аҭынчра, аизҳазыӷьара. Нагӡара ақәзааит Аҧсынра!

ххх

Дорогие гагрцы, дорогие жители Республики Абхазия!

Примите искренние поздравления с 29-ой годовщиной со Дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов.

Это дата навсегда останется в истории Абхазии. Трудно переоценить военное и моральное значение победы, одержанной нашими бойцами 6 октября 1992 года. Именно она переломила ход Отечественной войны, воодушевила наш народ, укрепила уверенность в окончательной победе над врагом.

Мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины. Вечная память Героям, огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания и горечь тяжелых утрат.

В этот праздничный день желаю жителям Гагрского района процветания, мира и благополучия всей Абхазии!

С праздником!

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 06 октября 2021 16:23

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