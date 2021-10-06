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Абхазия Информ

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Новости Среда, 06 октября 2021 16:18
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ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум приняли участие в XXVII Международном турнире по боксу, посвященному памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб.

Турнир проходил с 29 сентября по 5 октября в Пицунде. В нем приняли участие более 350 спортсменов со всей России и Абхазии.

По результатам финальных поединков, призовые места среди спортсменов Управления распределились следующим образом:

1 место – Артур Чепнян в весовой категории 32 кг;

1 место – Леон Лагвилава в весовой категории 57 кг;

2 место – Анри Зардания в весовой категории 36 кг.

Тренируют спортсменов Б. Адлейба, Д. Авидзба и С. Смыр.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 06 октября 2021 17:06

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