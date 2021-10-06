ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум приняли участие в XXVII Международном турнире по боксу, посвященному памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб.

Турнир проходил с 29 сентября по 5 октября в Пицунде. В нем приняли участие более 350 спортсменов со всей России и Абхазии.