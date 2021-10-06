ХИЩЕНИЯ ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНЫ
Новости Среда, 06 октября 2021 16:34
Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. В дополнение к ранее опубликованной информации по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-главы администрации Галского района Туркия Беслана Робертовича, по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного Кодекса Республики Абхазия (присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения), сообщаем, что последним частично возмещена присвоенная денежная сумма.
Также, полностью погасили присвоенную денежную сумму и другие фигуранты уголовного дела, заместитель главы администрации с.Хашта Галского района Гамисония Джамбул Михайлович и бригадир бригады №1 администрации указанного села Гиделия Рамаз Гиглаевич.