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Абхазия Информ

ХИЩЕНИЯ ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНЫ

Новости Среда, 06 октября 2021 16:34
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Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. В дополнение к ранее опубликованной информации по уголовному делу, возбужденному  в  отношении экс-главы администрации Галского района  Туркия Беслана Робертовича, по признакам преступления предусмотренного  частью 4 статьи 157 Уголовного Кодекса Республики Абхазия (присвоение чужого  имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения), сообщаем, что последним частично возмещена  присвоенная  денежная  сумма.

Также, полностью погасили присвоенную денежную сумму и другие фигуранты уголовного дела, заместитель главы администрации с.Хашта Галского района Гамисония Джамбул Михайлович и бригадир бригады №1 администрации указанного села Гиделия Рамаз Гиглаевич.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 06 октября 2021 16:38

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