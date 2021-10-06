ХИЩЕНИЯ ЧАСТИЧНО И ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕНЫ

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ

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В дополнение к ранее опубликованной информации по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-главы администрации Галского района Туркия Беслана Робертовича, по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного Кодекса Республики Абхазия (присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения), сообщаем, что последним частично возмещена присвоенная денежная сумма.