ПРОВОДИТСЯ ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА АБААКЫТ ГАЛСКОГО РАЙОНА
Новости Среда, 06 октября 2021 16:38
Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. 28 сентября 2021 года прокуратурой Галского района начата внеплановая проверка Администрации села Абаакыт Галского района за 2020 год на предмет исполнения Указа Президента Республики Абхазия за №177от 07 июля 2020 года «Об отмене Решения Собрания Галского Района от 19 февраля 2003 года».
По результатам проверки будет дана дополнительная информация.
На основании пункта 18 статьи 53 Конституции Республики Абхазия в связи с противоречием Решения Собрания Галского района от 19 февраля 2003 года Закону Республики Абхазия «О плате за землю» и Закону Республики Абхазия «О ставках земельного налога в Республике Абхазия» указом президента Решение Собрания Галского района отменено.