ПРОВОДИТСЯ ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА АБААКЫТ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ . 28 сентября 2021 года прокуратурой Галского района начата внеплановая проверка Администрации села Абаакыт Галского района за 2020 год на предмет исполнения Указа Президента Республики Абхазия за №177от 07 июля 2020 года «Об отмене Решения Собрания Галского Района от 19 февраля 2003 года».