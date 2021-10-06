ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА
Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Министр культуры Гудиса Агрба вручил награды лауреатам Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.
Министр отметил, что государство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы способствовать развитию культуры в республике.
«Благодарю всех участников конкурса, победителям желаю дальнейших успехов и возможностей для реализации творческих замыслов», – сказал министр.
Лауреатами Государственной премии имени Дмитрия Гулия стали:
Белла Барцыц – за серию публицистических работ, посвященных жертвам сталинских репрессий в Абхазии «Пепелище Абаата»;
Беслан Касландзия и Светлана Шаменкова – за восстановление Новоафонской средней школы;
Денис Чачхалия – за сборник «Поэзия отражений» (переводы).
Государственная премия им. Д. Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.