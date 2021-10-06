ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ . Министр культуры Гудиса Агрба вручил награды лауреатам Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.

Министр отметил, что государство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы способствовать развитию культуры в республике.

«Благодарю всех участников конкурса, победителям желаю дальнейших успехов и возможностей для реализации творческих замыслов», – сказал министр.