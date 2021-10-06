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Абхазия Информ

ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Новости Среда, 06 октября 2021 16:51
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ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Министр культуры Гудиса Агрба вручил награды лауреатам Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.

Министр отметил, что государство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы способствовать развитию культуры в республике.

«Благодарю всех участников конкурса, победителям желаю дальнейших успехов и возможностей для реализации творческих замыслов», – сказал министр.

Лауреатами Государственной премии имени Дмитрия Гулия стали:

Белла Барцыц – за серию публицистических работ, посвященных жертвам сталинских репрессий в Абхазии «Пепелище Абаата»;

Беслан Касландзия и Светлана Шаменкова – за восстановление Новоафонской средней школы;

Денис Чачхалия –  за сборник «Поэзия отражений» (переводы).

Государственная премия им. Д. Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 октября 2021 17:09

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