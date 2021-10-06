ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 28341 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 297 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 65 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 пациент, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 11 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 3 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.