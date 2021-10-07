ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гагрский район – 37 протоколов, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками УГАИ МВД РА и ОГАИ ГОРРОВД за нарушения ПДД составлен 232 протокола.

Сухумский район – 11 протоколов, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Для установления личности доставлено 2 человека.

В результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками ОУУМ ОВД по Сухумскому району составлено 2 протокола по ст. 167.1 КоАП РА (не продление срока действия разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия).

Сухум – 30 протоколов, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Гулрыпшский район – 11 протоколов, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

В результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками МОБ ОВД по Гулрыпшскому району составлен протокол по ст. 167.1 КоАП РА (не продление срока действия разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия).

Очамчырский район – 24 протокола, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии..

В результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками ППСМ МОБ ОВД по Очамчырскому району составлено 2 административных протокола по ст. 171 КоАП РА (распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в общественных местах в пьяном виде).

Ткуарчалский район – 7 протоколов.

Галский район – 5 протоколов.

Рейдовые мероприятия

В результате проведенных рейдовых мероприятий по Гудаутскому району сотрудниками ЦА и спец. роты УГАИ МВД РА за нарушение ПДД составлено 30 протоколов, из них 5 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

С 20:00 до 23:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гагрскому району сотрудниками ОВД по Гагрскому району за нарушение ПДД составлено 8 протоколов. Для установления личности в д/ч доставлено 3 человека.

С 17:30 до 23:00 час. в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гудаутскому району сотрудниками ОВД по Гудаутскому району за нарушение ПДД составлен 31 протокол, из них 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

В это же время по г. Сухум сотрудниками УВД по г. Сухум за нарушение ПДД составлено 10 протоколов, по Гулрыпшскому району – 4 протокола, по Ткуарчалскому району за нарушение ПДД составлено 3 протокола, из них 1 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

С 18:00 до 23:00 час. в результате проведенных рейдовых мероприятий по Галскому району за нарушение ПДД составлено 5 протоколов.

Работа отделения УГАИ МВД РА по фото-видео фиксации нарушения ПДД: за 6 октября по фактам выявления нарушений скоростного режима вручено 75 постановлений.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.