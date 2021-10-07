ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
Новости Четверг, 07 октября 2021 16:25
Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Экзаменационной комиссией судей Республики Абхазия принято решение о проведении дополнительного квалификационного экзамена на должность судьи, назначенного на 9 декабря 2021 года в 11 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.
Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать соответствующее заявление в Экзаменационную комиссию судей Республики Абхазия.
Приём документов (заявления) о сдаче квалификационного экзамена прекращается за 10 дней до даты проведения квалификационного экзамена.