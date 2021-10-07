ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ «ЗА СОЗДАНИЕ ЯРКОЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ»

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Молодежный театр Абхазии 28 сентября был удостоен чести открывать II Международный фестиваль национальных театров в городе Махачкала со спектаклем «После захода солнца» А. Лорентса (режиссёр-постановщик Эсма Джениа).

«Экспертный совет фестиваля, состоящий из театрального критика, кандидата искусствоведения Елены Покорской, заслуженного артиста России, зам. худруководителя Малого театра Валерия Подгородинского, заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова и заслуженного работника культуры Дагестана Изумруда Алиева присудили МОЛОДЕЖКЕ победу в номинации «За создание яркой сценической атмосферы». Наши гастроли имели большой успех, спасибо городу Махачкала за приём и возможность открывать Фестиваль», – говорится в сообщении Молодежного театра в социальной сети Facebook.

Фестиваль завершился 5 октября. Торжественное награждение победителей прошло в Русском театре. Участников поздравила министр культуры республики Дагестан Зарема Бутаева.