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Абхазия Информ

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Новости Четверг, 07 октября 2021 16:38
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Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии информирует, что с 11 октября будут проводиться сертификационные курсы для среднего фармацевтического персонала.

Обучение проводит Сухумский медицинский колледж.

После прохождения курсов сертификаты необходимо предоставить в Минздрав Абхазии.

По дополнительным вопросам обращаться в Сухумский медицинский колледж, по телдефону: + 7840 226 20 49

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