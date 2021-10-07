Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии информирует, что с 11 октября будут проводиться сертификационные курсы для среднего фармацевтического персонала.

Обучение проводит Сухумский медицинский колледж.

После прохождения курсов сертификаты необходимо предоставить в Минздрав Абхазии.

По дополнительным вопросам обращаться в Сухумский медицинский колледж, по телдефону: + 7840 226 20 49