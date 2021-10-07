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Абхазия Информ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛО 119%

Новости Четверг, 07 октября 2021 16:43
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛО 119%

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за девять месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 336,7 млн руб. при плане 1 969,3 млн руб. Выполнение составило 119%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 367,4 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 144 %, что в суммарном выражении составила 709,6 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за девять месяцев 2021 года:

По г. Сухум – при плане 1 097,5 млн руб. поступило 1 212,8 млн руб. выполнение 111%;

По Гагрскому району – при плане 459,8 млн руб. поступило 589,3 млн руб. выполнение 128%;

По Гудаутскому району – при плане 141,7 млн руб. поступило 216,7 млн руб. выполнение 153%;

По Сухумскому району – при плане 75,6 млн руб. поступило 120,6 млн руб. выполнение 159%;

По Гулрыпшскому району – при плане 40,1 млн руб. поступило 56,9 млн руб. выполнение 142%;

По Очамчырскому району – при плане 109,5 млн руб. поступило 89,9 млн руб. выполнение 82%;

По Ткуарчалскому району – при плане 14,9 млн руб. поступило 16,3 млн руб. выполнение 110%;

По Галскому району – при плане 30,1 млн руб. поступило 34,1 млн руб. выполнение 113%.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за сентябрь текущего года составили – 377,0 млн руб. при плане 329,2 млн руб. Выполнение плана за июль 2021 г. составило – 115%.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 07 октября 2021 16:45

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