СТРОЕВОЙ СМОТР В ГМС В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ЗИМНЮЮ ФОРМУ ОДЕЖДЫ

Строевые смотры здесь проводятся регулярно и целью данных мероприятий является проверка соблюдения личным составом правил ношения форменной одежды и поддержание образцового внешнего вида сотрудников.

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. В Государственной миграционной службе Абхазии прошёл строевой смотр в связи с переходом на зимнюю форму одежды. Его провёл лично начальник ГМС генерал-майор Рамин Габлая.

Руководство ГМС проверило соблюдение каждым сотрудником правил ношения форменной одежды, аккуратность, правильность нашивки погон, эмблем, шевронов, размещение знаков отличия, наличие служебных удостоверений с соответствием данных по должности и званию.

По итогам данного мероприятия, Рамин Габлая отметил, что внешний вид сотрудников соответствует установленным требованиям и личный состав ГМС готов к несению службы в зимний период. Он обратил внимание на то, что строевые смотры способствуют повышению строевой культуры, помогают укреплению дисциплины, организованности и уставного порядка.

«От безукоризненного внешнего вида сотрудника миграционной службы, непосредственно, зависит уровень доверия, оказываемого нам, как иностранными гражданами, так и гражданами Абхазии», – считает Габлая.