АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От имени всего многонационального народа, руководства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права.



Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Республикой Абхазией и Российской Федерацией. Убежден, при наличии столь прочного фундамента динамика отношений между нашими народами будет только нарастать.



В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, искренне желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.