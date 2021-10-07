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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Четверг, 07 октября 2021 17:03
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения.

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени всего многонационального народа, руководства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. 

Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права. 

Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление безопасности, социально-экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных связей между Республикой Абхазией и Российской Федерацией. Убежден, при наличии столь прочного фундамента динамика отношений между нашими народами будет только нарастать. 

В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, искренне желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной работе, а всему российскому народу – мира и процветания.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 07 октября 2021 17:08

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