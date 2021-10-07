ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА УЧАСТНИКАМ II CТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствую вас на ежегодном подведении итогов работы Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, состоящего из 19 организаций и внесшего большой вклад в объединение соотечественников республики.

Хочу выразить вам благодарность за участие и работу в данном мероприятии. Русская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества, и наша общая задача – создать гармонично развивающиеся отношения между всеми этническими группами.

Наше преимущество заключается в мультикультурализме, в результате которого создана уникальное сообщество, привлекшее многих деятелей русской, абхазской и многих других известных деятелей культуры. Оно нашло отражение в произведениях таких классиков мировой литературы, как Чехов, Паустовский, Горький, Искандер, Евтушенко, Симонов, Казакова, Толстой и многих других. Начиная с 20-х годов представители русской интеллигенции и бизнеса внесли значительный вклад в развитие нашей страны. Многие архитектурные памятники, созданные в то время, и сегодня украшают города Абхазии.

Наша задача – не потерять, а развивать наше культурное богатство».