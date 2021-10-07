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Абхазия Информ

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА УЧАСТНИКАМ II CТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Новости Четверг, 07 октября 2021 17:10
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА УЧАСТНИКАМ II CТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил приветственный адрес участникам II Cтрановой конференции российских соотечественников в Абхазии. Текст документа зачитал секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

«Уважаемые друзья и участники II Cтрановой конференции!

Приветствую вас на ежегодном подведении итогов работы Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, состоящего из 19 организаций и внесшего большой вклад в объединение соотечественников республики.

Хочу выразить вам благодарность за участие и работу в данном мероприятии. Русская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества, и наша общая задача – создать гармонично развивающиеся отношения между всеми этническими группами.

Наше преимущество заключается в мультикультурализме, в результате которого создана уникальное сообщество, привлекшее многих деятелей русской, абхазской и многих других известных деятелей культуры. Оно нашло отражение в произведениях таких классиков мировой литературы, как Чехов, Паустовский, Горький, Искандер, Евтушенко, Симонов, Казакова, Толстой и многих других. Начиная с 20-х годов представители русской интеллигенции и бизнеса внесли значительный вклад в развитие нашей страны. Многие архитектурные памятники, созданные в то время, и сегодня украшают города Абхазии.

Наша задача – не потерять, а развивать наше культурное богатство». 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 07 октября 2021 17:13

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