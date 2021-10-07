ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА УЧАСТНИКАМ II CТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил приветственный адрес участникам II Cтрановой конференции российских соотечественников в Абхазии. Текст документа зачитал секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
«Уважаемые друзья и участники II Cтрановой конференции!
Приветствую вас на ежегодном подведении итогов работы Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, состоящего из 19 организаций и внесшего большой вклад в объединение соотечественников республики.
Хочу выразить вам благодарность за участие и работу в данном мероприятии. Русская община Абхазии является неотъемлемой частью нашего общества, и наша общая задача – создать гармонично развивающиеся отношения между всеми этническими группами.
Наше преимущество заключается в мультикультурализме, в результате которого создана уникальное сообщество, привлекшее многих деятелей русской, абхазской и многих других известных деятелей культуры. Оно нашло отражение в произведениях таких классиков мировой литературы, как Чехов, Паустовский, Горький, Искандер, Евтушенко, Симонов, Казакова, Толстой и многих других. Начиная с 20-х годов представители русской интеллигенции и бизнеса внесли значительный вклад в развитие нашей страны. Многие архитектурные памятники, созданные в то время, и сегодня украшают города Абхазии.
Наша задача – не потерять, а развивать наше культурное богатство».
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