СОВЕЩАНИЕ СУХУМСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум состоялось расширенное совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. На совещание пригласили руководителей домоуправлений, представителей «Черноморэнерго», Госстандарта. Присутствовали также депутаты Сухумского городского собрания.

«Нагрузки по всем подстанциям растут равномерно, в рабочем диапазоне, пиковых показателей пока нет. В сентябре расход электроэнергии составил 28 млн кВт/ч. В сравнении с 2019 и 2020 годами произошел спад на 4 млн кВт/ч», – сообщил глава СУЭС Тимур Джинджолия.

На совещании обсудили и статистику оплаты за потребленную электроэнергию.

Начальник отдела «Энергосбыта» СУЭС Джамбулат Аршба проинформировал, что в связи с пандемией уже два года не применяется практика отключения злостных неплательщиков. Стабильно платят только 30 процентов абонентов.

«В связи с тем, что в сентябре было общее снижение расхода электроэнергии, соответственно, сумма, взысканная с потребителей, чуть ниже, чем в августе, и составляет 8 миллионов 875 тысяч 600 рублей. За третий квартал – июль, август, сентябрь – взыскано 27 миллионов 831 тысяча 800 рублей», – сказал Аршба.

По Сухуму на сегодняшний день установлено всего 5 200 приборов учета электроэнергии. Недавно их установили еще в 14 многоквартирных домах.

Беслан Эшба отметил, что эти приборы – самый эффективный и действенный метод контроля, так как есть возможность дистанционного отключения нарушителей. Он интересовался работой Госстандарта по спискам, предоставленным администрацией столицы. В ней значились две тысячи адресов, где выявлены незаконные трехфазные подключения.

«42 абонентам дали предписание. 37 абонентам, которые обратились в «Черноморэнерго», выдали технические условия на подключение. Что касается абонентов, которые занимаются добычей криптовалюты, материалы по 11 объектам, которые были выявлены, отправлены в суд. На 277 тысяч 500 рублей штрафа направлены материалы в суд. По семи абонентам уже есть судебные решения – сумма штрафа 103 тысячи 500 рублей поступила в бюджет», – сообщил начальник Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскерия.

По мнению Беслана Эшба, Госстандарту следует сверить списки с «Черноморэнерго», с тем, чтобы конкретно установить, чьи заявления на трехфазное подключение находятся на рассмотрении, чьи отклонены, а кому из абонентов дано техническое разрешение. «Объем информации большой, адресов много, более двух тысяч. И 42 выявленных, это не те цифры, которые нам надо было бы услышать. С руководителя оперативного штаба спрашивают за результат. Информацию, которая вам, как надзирательному органу, необходима, присутствующие на совещании могут дать. Администрация города сделала со своей стороны все, что могла. Почему история с проверкой этих адресов не доведена до логического конца, не могу ответить для себя?» – спросил Беслан Эшба. Мэр подчеркнул необходимость усиления контроля за незаконными подключениями к электросетям.

«В Сухуме самая большая абонентская база по стране. Если при координации работы всех служб, навести надлежащий порядок в энергосистеме, столица может стать примером и для других городов республики», – заметил Беслан Эшба.



Об этом сообщает сайт столицы.