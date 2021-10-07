 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СОЧИНЕНИЙ «СВОИМИ СЛОВАМИ»

Новости Четверг, 07 октября 2021 20:21
Оцените материал
(0 голосов)
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СОЧИНЕНИЙ «СВОИМИ СЛОВАМИ»

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой̆ политики Абхазии приглашает принять участие во Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами».

Увлечённость и желание рассказать своими словами об актуальной проблеме, о собственном научном исследовании, о знаниях и достижениях в любой — от спорта до экологии, от живописи до программирования.

В чемпионате могут принять участие учащиеся 8−11 классов.

В 2021 году отборочный этап II Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами» пройдет 22-25 октября.

В 2021-2022 гг. участники могут выбрать любое из 16 тематических направлений:

• Естествознание

• Инженерия

• Искусствоведение и культурология

• История

• Лингвистика

• Математика и физика

• Медиа и журналистика

• Медицина

• Общество

• Педагогика

• Политика и право

• Программирование и ИТ

• Психология

• Спорт

• Филология

• Экономика и бизнес.

Регистрация на Чемпионат в 2021 открыта!

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 07 октября 2021 20:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ СУХУМСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ КРИПТОВАЛЮТ КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.