ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СОЧИНЕНИЙ «СВОИМИ СЛОВАМИ»

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой̆ политики Абхазии приглашает принять участие во Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами».

Увлечённость и желание рассказать своими словами об актуальной проблеме, о собственном научном исследовании, о знаниях и достижениях в любой — от спорта до экологии, от живописи до программирования.

В чемпионате могут принять участие учащиеся 8−11 классов.