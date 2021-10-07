ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СОЧИНЕНИЙ «СВОИМИ СЛОВАМИ»
Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой̆ политики Абхазии приглашает принять участие во Всероссийском чемпионате сочинений «Своими словами».
Увлечённость и желание рассказать своими словами об актуальной проблеме, о собственном научном исследовании, о знаниях и достижениях в любой — от спорта до экологии, от живописи до программирования.
В чемпионате могут принять участие учащиеся 8−11 классов.
В 2021 году отборочный этап II Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами» пройдет 22-25 октября.
В 2021-2022 гг. участники могут выбрать любое из 16 тематических направлений:
• Естествознание
• Инженерия
• Искусствоведение и культурология
• История
• Лингвистика
• Математика и физика
• Медиа и журналистика
• Медицина
• Общество
• Педагогика
• Политика и право
• Программирование и ИТ
• Психология
• Спорт
• Филология
• Экономика и бизнес.
Регистрация на Чемпионат в 2021 открыта!
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