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Абхазия Информ

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 07 октября 2021 20:25
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КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. 8 октября в 19:00, в Рахманиновском зале Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского состоится концерт классической музыки.

В нем примут участие: народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка театра «Геликон – Опера» – Алиса Гицба, лауреат международных фестивалей, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории — Виктор Абрамян – Эшба, солистка Абхазской государственной филармонии, приглашенная солистка Большого театра – Кристина Эшба,  лауреат международных конкурсов студентка АМУ при Московской консерватории – Лана Адлейба, хор студентов Московской консерватории под руководством студента консерватории Бараса Куджба, народная артистка Российской Федерации – Татьяна Рубина (фортепиано), профессор Московской консерватории – Светлана Бондаренко, (фортепиано).

В программе прозвучат произведения: Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Штрауса и других западноевропейских композиторов. А также абхазские песни в классической обработке.

Автор проекта Виктор Абрамян – Эшба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 07 октября 2021 20:28

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