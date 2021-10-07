КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Сухум. 7 октября 2021. Абхазия-Информ. 8 октября в 19:00, в Рахманиновском зале Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского состоится концерт классической музыки.
В нем примут участие: народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка театра «Геликон – Опера» – Алиса Гицба, лауреат международных фестивалей, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории — Виктор Абрамян – Эшба, солистка Абхазской государственной филармонии, приглашенная солистка Большого театра – Кристина Эшба, лауреат международных конкурсов студентка АМУ при Московской консерватории – Лана Адлейба, хор студентов Московской консерватории под руководством студента консерватории Бараса Куджба, народная артистка Российской Федерации – Татьяна Рубина (фортепиано), профессор Московской консерватории – Светлана Бондаренко, (фортепиано).
В программе прозвучат произведения: Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Штрауса и других западноевропейских композиторов. А также абхазские песни в классической обработке.
Автор проекта Виктор Абрамян – Эшба.
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