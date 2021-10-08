ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 8 октября 2021. Абхазия-Информ. Завершена плановая проверка деятельности Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия на предмет соблюдения природоохранного и иного законодательства Республики Абхазия, по результатам которой было внесено представление в вышеуказанное управление «О нарушениях лесного законодательства РА». Согласно ответу из ГУЛХ, директорам всех РУП – лесхозов объявлены выговора и даны указания письменно отчитаться об устранении недостатков указанных в представлении прокурора.

По результатам проведенной плановой проверки соответствия санитарным нормам и требованиям, состояния предприятий по разливу минеральной и питьевой воды, а также соответствия выпускаемой продукции требованиям ГОСТ, внесены представления «О нарушениях законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РА», главврачам СЭС Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского, Ткуарчалского районов и СЭС г.Сухум.

По материалам проверки деятельности СЭС Гагрского района по исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и за законностью принимаемых решений, внесено представление главному Государственному санитарному врачу Гагрского района «О нарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РА».

Также, по результатам проверки деятельности Государственного научного учреждения «Ботанический институт Академии Наук Абхазии» на предмет соблюдения природоохранного и иного законодательства Республики Абхазия, внесено представление директору ГНУ «Ботанический институт Академии Наук Абхазии «О нарушениях в сфере природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РА».