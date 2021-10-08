ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАН БЖАНИЯ РАШИДУ НУРГАЛИЕВУ
Сухум. 8 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева с юбилеем.
«Уважаемый Рашид Гумарович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 65-летнего юбилея.
Ваша жизнь является ярким примером доблестного офицера.
Занимая различные высокие государственные посты, Вы с полной ответственностью подходили к возложенным на Вас задачам и всегда достигали высоких результатов.
Ваша преданность интересам своего государства, профессионализм и принципиальность являются ярким примером беззаветного служения своей Родине.
Хотел бы поблагодарить Вас за личный вклад в развитие тесного сотрудничества между Советами Безопасности Абхазии и России.
Российская Федерация была и остается надежным гарантом безопасности и стабильности в нашем регионе.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и дальнейших успехов в службе».