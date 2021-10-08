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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАН БЖАНИЯ РАШИДУ НУРГАЛИЕВУ

Новости Пятница, 08 октября 2021 18:00
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАН БЖАНИЯ РАШИДУ НУРГАЛИЕВУ

Сухум. 8 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева с юбилеем.

«Уважаемый Рашид Гумарович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего 65-летнего юбилея.

Ваша жизнь является ярким примером доблестного офицера.

Занимая различные высокие государственные посты, Вы с полной ответственностью подходили к возложенным на Вас задачам и всегда достигали высоких результатов.

Ваша преданность интересам своего государства, профессионализм и принципиальность являются ярким примером беззаветного служения своей Родине.

Хотел бы поблагодарить Вас за личный вклад в развитие тесного сотрудничества между Советами Безопасности Абхазии и России.

Российская Федерация была и остается надежным гарантом безопасности и стабильности в нашем регионе.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и дальнейших успехов в службе»

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 октября 2021 18:04

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