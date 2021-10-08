ВОЕННЫЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ БОРЬБУ С БЕСПИЛОТНИКАМИ НА ФОНЕ УЧЕНИЙ НАТО
8 октября. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы в Абхазии отработали борьбу с беспилотниками условного противника, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Основные мероприятия итоговой проверки войск будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах в 14 субъектах Юга России, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
«С целью скрытного отражения ударов воздушного противника в назначенном районе было отработано новшество по действию подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы из засад. Специалисты ПВО и РЭБ обнаружили и классифицировали летящие на различных высотах разведывательные и ударные беспилотники условного противника, после чего выполнили огневое поражение целей», – говорится в сообщении.
Мероприятия прошли на полигоне Цабал в горах Абхазии.
Также в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения базы ЮВО в Южной Осетии.
«Оценивалось выполнение установленных нормативов на получение штатного вооружения, экипировки, материальных средств и вывод боевой и автомобильной техники в район формирования колонн. По результатам первого этапа итоговой проверки подразделения военной базы подтвердили высокий уровень боеготовности», – сообщили в пресс-службе округа.