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Абхазия Информ

ВОЕННЫЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ БОРЬБУ С БЕСПИЛОТНИКАМИ НА ФОНЕ УЧЕНИЙ НАТО

Новости Пятница, 08 октября 2021 18:07
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ВОЕННЫЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ БОРЬБУ С БЕСПИЛОТНИКАМИ НА ФОНЕ УЧЕНИЙ НАТО

8 октября. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы в Абхазии отработали борьбу с беспилотниками условного противника, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Основные мероприятия итоговой проверки войск будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах в 14 субъектах Юга России, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Проверка проводится на фоне активизации странами НАТО и их партнерами - Украиной и Грузией морских учений, мероприятий боевой подготовки с использованием корабельных групп, авиации и средств ПВО, ПРО, спецподразделений. Учения НАТО проводятся с переброской американских сил в страны Причерноморья вблизи границ РФ.

«С целью скрытного отражения ударов воздушного противника в назначенном районе было отработано новшество по действию подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы из засад. Специалисты ПВО и РЭБ обнаружили и классифицировали летящие на различных высотах разведывательные и ударные беспилотники условного противника, после чего выполнили огневое поражение целей», – говорится в сообщении.

Мероприятия прошли на полигоне Цабал в горах Абхазии.

Также в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения базы ЮВО в Южной Осетии.

«Оценивалось выполнение установленных нормативов на получение штатного вооружения, экипировки, материальных средств и вывод боевой и автомобильной техники в район формирования колонн. По результатам первого этапа итоговой проверки подразделения военной базы подтвердили высокий уровень боеготовности», – сообщили в пресс-службе округа.

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