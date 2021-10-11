ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

В разработку сотрудников МВД первым попал Павел Кротов. Как прокомментировал начальник УКОН МВД РА Астамур Пачалия, в ходе оперативных мероприятий в отношении ранее задержанного жителя г. Сочи Павла Кротова, была получена информация, что последний лишь реализует наркотическое вещество путём тайных закладок, и на территории республики «работает» еще один гражданин Российской Федерации, который осуществляет контрабанду наркотиков в Абхазию.

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из России в Абхазию. Управлением по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и перекрытие канала крупных партий тяжелых наркотиков, предназначенных для продажи на территории Абхазии.

Как ранее сообщалось, Павел Кротов был задержан в районе Сухумского железнодорожного вокзала 3 сентября текущего года. При обыске у него изъяли свыше 90 грамм матадона, которые тот, используя переданные ему координаты геолокации через мобильное приложение «Telegram» незаконно приобрел путем поднятия тайной закладки с целью последующего сбыта. Впоследствии сотрудники милиции обнаружили ранее сделанные уже Кротовым закладки наркотика, а так же изъяли более 73 с половиной грамм психотропного вещества амфетамин.

Недели слежки – оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий вывели сотрудников УКОН и на реализатора оптовых партий наркотического средства. Ивана Лукичева сотрудники УКОН задержали в Сухуме с поличным. При личном досмотре у него изъяли свыше 88 грамм сильнодействующего наркотического средства метамфетамин. Как пояснил гражданин Лукичев, изъятое у него наркотическое средство приобретено в г. Сочи с целью реализации в Абхазии.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков были проведены осмотры местности в селе Мярхьяул Гулрыпшского района, где изъято порядка 5 грамм метадона, которые Лукичев разложил в трех тайных закладках для последующего сбыта. Еще одну оптовую партию наркотического средства метамфетамин сотрудники милиции изъяли в Гагрском районе. Гражданин спрятал у основания металлической конструкции в недостроенном тоннеле более 86 грамм наркотика, рассортированного в полиэтиленовые пакеты уже для последующей реализации путем тайных закладок.

В результате оперативной работы сотрудников УКОН реализовать свой преступный умысел и распродать убийственное зелье Кротов не успел, как и курьер-оптовик Лукичев.

Уроженец Архангельска Иван Лукичев, проживающий в Сочи, по собственному признанию завозил в нашу республику наркотики не впервые. В настоящее время гражданин содержится под стражей. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в особо крупном размере в отношении гражданина Лукичева возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Незаконный ввоз на территорию РА наркотического вещества

После пересечения зоны таможенного контроля на КПП «Псоу» был задержан житель Ткуарчалского района Джанджулия Мамука Юрьевич 1973 г.р. – оперативные мероприятия провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел. В ходе личного досмотра у мужчины изъят сверток с наркотическим веществом «Метадон», которое последний нелегально ввез на территорию Республики Абхазия и хранил при себе в потрмоне.

По данному факту в отношении Мамуки Джанджулия транспортной прокуратурой Республики Абхазия по признакам преступлении предусмотренных ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело и принято к производству. В отношении Джанджулия избрана мера пересечения – арест.

Кража в Сухуме

Гулария Владимир Владимирович 1988 г.р. обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Преступление имело место днем 15 сентября в г. Сухум по улице Джения, когда на тот момент неизвестный путем свободного доступа проник в припаркованный у железнодорожной эстакады автомобиль «Газель» откуда похитил сумку с денежными средствами в размере 220.000 рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данного преступления провели сотрудники уголовного розыска УВД по г. Сухум. Гулария содержится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 155 УК РА проводит следственный отдел столичного УВД.

Житель Ткуарчала заключен под стражу

В результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска ОВД по Ткуарчалскому району было произведено обследование приусадебного участка, принадлежащего Сосо Сидил-оглы, в ходе чего обнаружено наркосодержащее растение Конопли, в доме вышеназванного гражданина сотрудники милиции изъяли наркотическое вещество «Марихуана» общим весом 162 грамма. При этом и сам подозреваемый на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом – данный факт установлен в результате медицинского освидетельствования экспертами наркологического диспансера Минздрава РА.

По факту незаконного хранения наркотического вещества в особо крупном размере, а так же возделывания запрещенных растений, содержащих наркотически активный компонент в отношении Сосо Сидил-оглы следственной группой ОВД по Ткуарчалскому району по ч. 3 ст. 223 и ч. 1 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело.

На момент совершения данного преступления гражданин Сидил-оглы находился под домашним арестом, будучи обвиняемым по уголовному делу, возбужденному в отношении последнего по ч. 2 ст. 263 УК РА – 21 июня текущего года в г. Сухум Сидил-оглы управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения совершил наезд на пешехода 1941 г.р..

Уголовные дела будут соединены в одно производство. Сосо Сидил-оглы содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.