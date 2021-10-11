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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ XIX ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Понедельник, 11 октября 2021 14:40
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В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ XIX ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Абхазская часть XIX фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» открылась в РУСДРАМе сольным концертом примадонны.

Перед началом концерта выступил директор Русского театра драмы им.Ф. Искандера  Ираклий Хинтба.

Он отметил, что фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...», который родился в Абхазии в 2001 году, шагнул далеко за пределы нашей страны и везде становится крупным музыкальным событием.

«Фестиваль стал визитной карточкой для Абхазии. Он выводит нас на уровень важных культурных пространств», – сказал Хинтба.

Он также добавил, что для РУСДРАМа большая честь принимать на своей сцене концерты фестиваля и озвучил приветствие участникам и гостям фестиваля от министра культуры России Ольги Любимовой.

Оперная дива исполнила романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной. В программу концерта вошли романсы Глинки, Римского-Корсакова,  Дворжака и других композиторов. Хибла Герзмава исполнила кавантину Нормы из оперы Беллини «Норма», арию Тоски из оперы Пуччини «Тоска», арию Леоноры из оперы Верди «Трубадур». В завершение концерта Хибла Герзмава рассказала, что рояль, на котором ей аккомпанировали,  привезен из Японии в подарок музыкальному училищу.

«В этом году у моего музыкального училища юбилей и мы этот рояль с Евгением Палантом дарим училищу. Дай Бог, чтобы в музыкальном училище воспиталось еще много больших музыкантов. Пусть там всегда звучит музыка», – сказала Герзмава. 

После концерта Хибла Герзмава вышла к журналистам и ответила на вопросы. Она рассказала, что сегодняшний концерт – это продолжение XIX фестиваля, а первые концерты в его рамках прошли в Москве в Большом зале консерватории и еще продолжатся в ноябре.

На 24 ноября запланирован приезд в Москву оперной певицы Элины Гаранча, совместно с которой Герзмава выступит  в Большом зале консерватории.

Также в ноябре фестиваль продолжится и в Абхазии.  Хибла Герзмава планирует приехать с дирижером Владимиром Спиваковым и провести концерт с оркестром «Виртуозы Москвы».

В связи с пандемией абхазская часть фестиваля была перенесена с августа на октябрь.

Певица  отметила, что счастлива, что все-таки удалось осуществить эту часть фестиваля. Она  еще раз выразила надежду на то,  что театры все таки будут открыты, а со своей стороны решила поддержать в это непростое время Русский театр. Все  вырученные с продажи билетов средства останутся театру. Она а также выделит средства из своего фонда.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 11 октября 2021 14:41

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