В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Новости Понедельник, 11 октября 2021 14:41
Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Завершилась неделя физической культуры в школах города Сухум, которая проводилась впервые. Заключительные соревнования прошли во всех школах города.
«Это мероприятие показало, как необходимы спортивные праздники не только ученикам, но и учителям, и родителям, которые очень активно принимали участие в соревнованиях! Особой популярностью и интересом пользовались соревнования, где ученики соревновались с учителями! Праздник физической культуры в школах удался и многие высказали пожелание повторить его в конце учебного года!» – отмечается в сообщении Управления образования Администрации столицы.
Во всех школах проводились классные часы на спортивную тематику, конкурсы рисунков, плакатов, различные соревнования. Активное участие в конкурсах принимали и сами учителя, и родители учащихся.
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