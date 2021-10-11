В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. З авершилась неделя физической культуры в школах города Сухум, которая проводилась впервые. Заключительные соревнования прошли во всех школах города.

«Это мероприятие показало, как необходимы спортивные праздники не только ученикам, но и учителям, и родителям, которые очень активно принимали участие в соревнованиях! Особой популярностью и интересом пользовались соревнования, где ученики соревновались с учителями! Праздник физической культуры в школах удался и многие высказали пожелание повторить его в конце учебного года!» – отмечается в сообщении Управления образования Администрации столицы.

Во всех школах проводились классные часы на спортивную тематику, конкурсы рисунков, плакатов, различные соревнования. Активное участие в конкурсах принимали и сами учителя, и родители учащихся.