В СУХУМЕ РАЗВЕРНУЛИ 200-МЕТРОВУЮ КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Специалисты Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум приняли участие в мероприятии, посвящённом 78-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. У памятника Неизвестному солдату в Сухуме развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров в память о воинах, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.