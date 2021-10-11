 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ РАЗВЕРНУЛИ 200-МЕТРОВУЮ КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Понедельник, 11 октября 2021 14:44
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ РАЗВЕРНУЛИ 200-МЕТРОВУЮ КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Специалисты Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум приняли участие в мероприятии, посвящённом 78-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. У памятника Неизвестному солдату в Сухуме развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров в память о воинах, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Акцию организовали Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация ООО РСВА «Наследие» при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш».

В акции приняла участие делегация Общероссийской общественной молодёжной патриотической организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие», представители ряда общественных организаций Абхазии, Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш» города Сухум и молодежного центра «ХАБ Очамчыра».

Старт эстафеты Знамени Победы в рамках Международной акции «Навеки в камне, навеки в памяти» был дан 8 февраля 2020 года в Домбае, где знамя Победы было развернуто на высоте 3200 метров.

С момента старта акции знамя было развернуто в более чем в 20 городах Российской Федерации, в акции приняли участие более 15 000 человек.

Ежегодно финал акции проходит в Берлине.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 11 октября 2021 14:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АСТАМУР ГУНИЯ: СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕПОЛНЕНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.