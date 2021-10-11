В СУХУМЕ РАЗВЕРНУЛИ 200-МЕТРОВУЮ КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Новости Понедельник, 11 октября 2021 14:44
Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Специалисты Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум приняли участие в мероприятии, посвящённом 78-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. У памятника Неизвестному солдату в Сухуме развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров в память о воинах, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.
Акцию организовали Общероссийская общественная молодежная патриотическая организация ООО РСВА «Наследие» при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш».
В акции приняла участие делегация Общероссийской общественной молодёжной патриотической организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие», представители ряда общественных организаций Абхазии, Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш» города Сухум и молодежного центра «ХАБ Очамчыра».
Старт эстафеты Знамени Победы в рамках Международной акции «Навеки в камне, навеки в памяти» был дан 8 февраля 2020 года в Домбае, где знамя Победы было развернуто на высоте 3200 метров.
С момента старта акции знамя было развернуто в более чем в 20 городах Российской Федерации, в акции приняли участие более 15 000 человек.
Ежегодно финал акции проходит в Берлине.
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