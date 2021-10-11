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Абхазия Информ

АСТАМУР ГУНИЯ: СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕПОЛНЕНА

Новости Понедельник, 11 октября 2021 14:49
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АСТАМУР ГУНИЯ: СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕПОЛНЕНА

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Сухумская Инфекционная больница переполнена. Об этом в интервью Абхазскому телевидению заявил главврач больницы Астамур Гуния.

«С 6 утра начинаются звонки о срочной госпитализации больных, но мест нет. В настоящее время в больнице проходят 43 пациента. По всей видимости, после праздничных дней количество больных людей резко увеличилось. Реанимация заполнена. Там у нас семь коек, семь аппаратов, все действуют. Естественно, они все тяжелые. Есть крайне тяжелые. И в отделении, как минимум, восемь человек тяжелых. В тяжелом состоянии в реанимационном отделении на данный момент лежат люди старшего возраста, после 60 лет. Было время, когда там лежал и 22-летний молодой человек. В отделении, конечно, лежат и люди молодого возраста – 30-35 лет», – сказал Гуния.

Он отметил, что 90 процентов пациентов Инфекционной больницы болеют «дельта-штаммом».

«Методы лечения кардинально не изменились, но течение болезни проходит сложнее. Если мы раньше биопрепараты «Актемра» и другие, вводили однократно, и этого было достаточно, то сейчас совершенно другая картина. Как минимум два раза их приходится капать. Иногда даже от этого эффекта нет, приходится и три раза капать. Мы пытаемся пробовать и новые методы, применяемые при лечении ковид. Одну из групп препаратов ввели, есть какой-то эффект», – отметил Астамур Гуния.

Круглосуточно в Инфекционной больнице дежурят два врача. Днем там находятся еще двое. Также заведующий отделением и главврач делают ежедневный обход. По словам главврача, медучреждение обеспечено всеми необходимыми медикаментами для лечения больных, за исключением отдельных препаратов. «Кроме биопрепаратов, которые на слуху у населения – это «Актемра», «Артлегия», – частично, насколько это возможно, нас снабжает государство, Минздрав. Не в полном объеме, конечно. А всеми остальными препаратами, среди которых и дорогостоящие, обеспечены полностью», – сказал Астамур Гуния.

Соблюдение мер предосторожности и обязательная вакцинация позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию, убежден Гуния. Между тем, процесс вакцинации проходит достаточно вяло.

По данным Минздрава, «Спутником-Лайт» провакцинировались 2998 человек. «Когда люди заболевают, они нам доверят свою жизнь и жизнь родственников. А когда мы говорим, что надо прививаться, почему-то этому они не верят. Парадоксальное отношение. В разы уменьшается вероятность заболевания и переносимость лучше. Смертельных исходов у привитых практически не наблюдается. Совершенно маленький процент. В данный момент у нас лежат три человека после прививок друхкомпонентной вакциной, одна больная – однокомпанентной вакциной. Их заболевание легче проходит, естественно», – подчеркнул Астамур Гуния.

В Абхазии с начала пандемии 28780 человек выявленных с диагнозом коронавирусная инфекция, из них выздоровели 23 813 человек, летальных случаев зарегистрировано 421.

Об этом сообщает сайт столицы.


Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 11 октября 2021 14:56

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