С 1 МАЯ 2022 ГОДА ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ ПАССАЖИРСКИЙ КАТАМАРАН «ГРИФОН»

«Мы планировали начать пассажирское сообщение с Сухумом в июне этого года, но в силу пандемии не удалось этого сделать. Сегодня мы смогли сделать первый рейс от порта Сочи в порт Сухум, а с 1 мая по 1 октября 2022 года планируем осуществлять регулярные рейсы», – рассказал журналистам руководитель компании «Водоход экспресс» Михаил Антошин.

СУХУМ. /ТАСС/. Пассажирский скоростной катамаран «Грифон» российской компании «Водоход экспресс» впервые за 29 лет свяжет Сочи и Сухум. Судно в воскресенье в тестовом режиме пришвартовалось у Сухумского порта.

По словам Антошина, катамаран вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла, «тестовый рейс показал, что из Сочи в Сухум можно прибыть за три часа 15 минут.

«Поэтому на следующий год будем планировать один кругорейс – утром из Сочи прибывать в Сухум к 11:00, отбывать из Сухума в 15:00. Очень надеемся соединить утраченное морское сообщение между нашими государствами». – сказал он.

Антошин отметил, что компания «Водоход экспресс» была основана в марте 2021 года, у нее два судна на подводных крыльях типа «кометы» и катамаран «Грифон».

Компания занимается перевозками пассажиров на Черноморском побережье и первым направлением было Новороссийск – Геленджик – Сочи.

Директор компании сообщил, что ориентировочная стоимость билета около 3 тыс. рублей, билеты можно будет приобретать на сайте компании, а также в кассах портов Сочи и Сухума.

Как рассказал журналистам генеральный директор Абхазского морского пароходства Даур Ардзинба, вопрос возобновления морских пассажирских перевозок прорабатывался несколько лет.

«Мы с российскими коллегами разработали дорожную карту для осуществления морских пассажирских перевозок между РФ и Абхазией. Была создана совместная рабочая группа, мы сняли все вопросы, которые могли возникнуть, и сегодня успешно осуществлен тестовый заход в порт Сухума», – сказал Ардзинба.

По его словам, «в рамках дорожной карты обеспечили транспортную безопасность, в Сухумском порту открыли зону пограничного и таможенного контроля, оборудовали терминал».

После окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов пассажирских перевозок между Абхазией и РФ не было.