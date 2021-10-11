ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ФАКТОВ ПО ИНЦИДЕНТУ ПРОИЗОШЕДШЕМУ 30 СЕНТЯБРЯ

По словам Агрба, Генпрокуратура завершила доследственную проверку по факту применения насилия в отношении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия, оскорбления представителя власти. Проверка проведена объективно и в полном объеме. В отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба и замкомандира СОБРа Дадына Чачхалия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 288 («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), которая предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Абхазии завершила проверку инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября с участием депутата парламента Гарри Кокая и представителей руководства МВД. В отношении двух сотрудников МВД возбуждено уголовное дело. Об этом на заседании парламента сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба.

Агрба также сообщил, что в действиях депутата парламента Гарри Кокая усматриваются признаки хулиганства и оскорбление представителя власти предусмотренные ст. 207 («Хулиганство») и ст. 321 («Оскорбление представителя власти») УК Республики Абхазия.

В отношении второго депутата – Алмасхана Ардзинба, есть все доказательства того, как он подъехал к МВД и произвел 20 выстрелов в воздух. Показания давать он отказывается, но у него есть такой автомат, а с учетом неприкосновенности не представляется возможность обыска его жилища», - сообщил генпрокурор.

По словам Агрба, если Верховный суд представит заключение о наличии состава преступления у депутатов Кокая и Ардзинба, будем обращаться в парламент для получения согласия на возбуждение уголовного дела», – добавил генпрокурор.

Что касается действий главы МВД Дмитрия Дбара, то, как сообщил Агрба, в них состав преступления не усматривается.

«Но с учетом того, что министр]находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, Генпрокуратура намерена обратиться к президенту Аслану Бжании с представлением о применении в отношении Дбара дисциплинарного взыскания и определении целесообразности пребывания его в должности министра», - сказал генпрокурор.

По словам Агрба, все опрошенные очевидцы и участники инцидента не заявили о том, что Дбар кого-то оскорблял или применял насилие.

«Единственное, что изначально были законные требования министра выдать пистолет, но Кокая отказался, возникла потасовка, которая переросла в конфликт с применением насилия. Сожалею, что с нашими ветеранами произошла такая ситуация», – констатировал генпрокурор.