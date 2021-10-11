ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАРАТОМ ХУСНУЛЛИНЫМ
Новости Понедельник, 11 октября 2021 15:35
Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.
Обсуждались актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 гг.
Во встрече приняли участие заместитель главы Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Последнее от Super User
- ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ФАКТОВ ПО ИНЦИДЕНТУ ПРОИЗОШЕДШЕМУ 30 СЕНТЯБРЯ
- С 1 МАЯ 2022 ГОДА ИЗ СОЧИ В СУХУМ ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ ПАССАЖИРСКИЙ КАТАМАРАН «ГРИФОН»
- АСТАМУР ГУНИЯ: СУХУМСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕПОЛНЕНА
- В СУХУМЕ РАЗВЕРНУЛИ 200-МЕТРОВУЮ КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ