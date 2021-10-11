152 ЗАРАЗИВШИХСЯ И ЧЕТВЕРО УМЕРШИХ ЗА ДВА ДНЯ

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 577 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 152 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 70 пациентов , в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 35, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 97 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.