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Абхазия Информ

152 ЗАРАЗИВШИХСЯ И ЧЕТВЕРО УМЕРШИХ ЗА ДВА ДНЯ

Новости Вторник, 12 октября 2021 00:04
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152 ЗАРАЗИВШИХСЯ И ЧЕТВЕРО УМЕРШИХ ЗА ДВА ДНЯ

Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 577 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 152 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 70 пациентов , в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 35, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 97 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, двое мужчин 73 лет и женщина 74 лет.

В российском военном госпитале умер пациент 1949 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28932 человека. Зарегистрировано 425 летальных случаев. Выздоровели 24067 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 12 октября 2021 00:08

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