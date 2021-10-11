Сухум. 11 октября 2021. Абхазия-Информ. Cледственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении заместителя Министра внутренних дел Республики Абхазия, исполняющего обязанности командира Специального отряда быстрого реагирования – Цвижба Раща Северьяновича и заместителя командира СОБР МВД РА Чачхалиа Дадына Велерьевича по пункту «а» части 3 статьи 288 УК Республики Абхазия, то есть по факту превышения должностных полномочий.

Как установлено материалами уголовного дела, 30 сентября 2021 года в период времени с 22:53 час по 23:01 час заместитель Министра внутренних дел Республики Абхазия, исполняющий обязанности командира Специального отряда быстрого реагирования - Цвижба Ращ Северьянович и заместитель командира СОБР МВД РА Чачхалиа Дадын Валерьевич, находясь на площади им.С.В.Багапш на Набережной Махаджиров в г.Сухум и выполняя возложенные Законом РА «О милиции» обязанности по пресечению преступления – хулиганских действий со стороны депутата Народного собрания-Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича, превысили свои должностные полномочия.

Так, Цвижба Р.С. и Чачхалиа Д.В., действуя в нарушение требований ст.ст. 10-11 Закона РА «О милиции», регламентирующих основания и порядок применения физической силы, заведомо зная, что в сложившейся ситуации не имеют права применять в отношении лиц, находящихся в компании с Кокая Г.Г. физическую силу, умышленно, используя в качестве мотива своих противоправных действий внезапно возникшие личные неприязненные отношения к Маан Валерию Владимировичу, Карчаа Дауру Беслановичу и Делба Нодари Шамильевичу, высказавших в их адрес осуждение за совершенные действия в отношении депутата НС – Парламента РА Кокая Г.Г., не предупредив о своем намерении применять физическую силу, заместитель командира СОБР МВД РА Чачхалиа Д.В. нанес удар руками в область лица Карчаа Г.Г.

Действуя совместно с ним, заместитель министра ВД РА, и.о.командира СОБР МВД РА Цвижба Р.С. нанес удар руками в область лица Маан В.В., в результате которого последний упал на землю и продолжая превышать должностные полномочия, в отсутствие законных оснований, Цвижба Р.С. стал наносить ему удары ногами по различным частям тела. В ходе возникшего конфликта, указанными сотрудниками милиции также были нанесены удары в область лица Делба Н.Ш.

В результате совместных противоправных действий сотрудников милиции Чачхалиа Д.В. и Цвижба Р.С. были причинены различные телесные повреждения Карчаа Г.Г., Маан В.В. и Делба Н.Ш., тем самым, существенно нарушены права и интересы граждан, закрепленные в основном законе государства – Конституции Республики Абхазия, а также охраняемые законом интересы общества и государства.

Одновременно, Генеральным прокурором Республики Абхазия в соответствии со ст.22 Закона РА «О прокуратуре» в адрес Президента Республики Абхазия направлено представление в отношении министра внутренних дел РА Дбар Дмитрия Сергеевича.